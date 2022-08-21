شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في العديد من أنحاء العالم عن جدول مباريات النصر في النسخة الجديدة المقتربة من الدوري السعودي 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن مباريات النصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، ويأتي ذلك كالتالي..

موعد مباراة النصر الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تختتم منافسات الجدول الأولى من الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة قوية تجمع بين النصر والوحدة يوم السبت القادم الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباريات الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023، وجاء ذلك بعدما حصلت القناة على حقوق بث البطولة حتى 3 مواسم قادمة.

تعرف على تردد قنوات SSC الرياضية الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

يأتي تردد قنوات SSC الناقلة لأحداث الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023 كالتالي..

«القمر الصناعي: عرب سات»

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

«القمر الصناعي: نايل سات»

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

إليكم جدو مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى

النصر × الوحدة.

الجولة الثانية

التعاون × النصر.



الجولة الثالثة

النصر × ضمك.

الجولة الرابعة

الباطن × النصر.

الجولة الخامسة

النصر × الإتحاد.

الجولة السادسة

ابها × النصر.



الجولة السابعة

النصر × العدالة.

الجولة الثامنة

النصر × الفيحاء.

الجولة التاسعة

الرائد × النصر.

الجولة العاشرة

النصر × الهلال.

الجولة الحادية عشر

الخليج ×النصر.

الجولة الثانية عشر

النصر × الطائي.

الجولة الثالثة عشر

الشباب × النصر.

الجولة الرابعة عشر

النصر × الإتفاق.

الجولة الخامسة عشر

الفتح × النصر.

كيف أنهى النصر الدوري السعودي للنسخة الماضية 2021/2022

احتل العالمي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الماضية 2021/2022، برصيد 61 نقطة فقط لا غير.