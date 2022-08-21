شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الهلال تُشعل ثورة ضد حكم مباراة الخليج.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اشعلت العديد من جماهير الهلال السعودي عبر مواقع التواصل الإجتماعي ثورة نارية بعدما كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن حكم مباراة الزعيم أمام الخليج.

جماهير الهلال تُشعل ثورة ضد حكم مباراة الخليج

سادت حالة واسعة من الاستياء بين العديد من مشجعي الهلال بعد الإعلان حكم مباراة الخليج بانطلاق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

وأشارت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية إلى تكليف الحكم السعودي ماجد الشمراني لإدارة مباراة الخليج والهلال مساء الخميس القادم الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

تعرف على موعد المباراة الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع ضمك ضيفًا على الفيحاء يوم الخميس القادم الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة وخمسة بتوقيت القاهرة، السابعة وخمسة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباراة الدوري السعودي في نسخته القادمة، وحتى موسمين آخرين وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

تعرف على تردد قناة SSC الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

يأتي تردد قناة SSC الرياضية كالتالي..

«القمر الصناعي: عرب سات».

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

« القمر الصناعي: النايل سات»

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

موعد مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي 2022/2023

يستهل الهلال مشواره في الدفاع عن اللقب يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري بمواجهة تجمعه أمام الخليج.

على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

جدول بعض مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

«الجولة الأولى»

الهلال ضد الخليج.

«الجولة الثانية»

الهلال ضد الفيحاء.

«الجولة الثالثة»

الهلال ضد الفتح.

«الجولة الرابعة»

الهلال ضد الوحدة.

«الجولة الخامسة»

الهلال ضد التعاون.

«الجولة السادسة»

الهلال ضد الاتفاق.

«الجولة السابعة»

الهلال ضد الطائي.