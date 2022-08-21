شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يعلن دخول فرد جديد في جهاز سيبولدي بدوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي برئاسة ماجد النفيعي، عن دخول فرد جديد، ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني، بالفترة المقبلة.

مشيب زياد مديرًا للكرة في أهلي جدة



وكشف مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، عن تعيين مشبب زياد مديرًا للكرة بالنادي، خلال المرحلة المقبلة، والتواجد مع جهاز الفريق بدوري يلو.

وأوضح النادي، أنه تم تكليف مشبب زياد، ضمن الهيكل الإداري الجديد الذي تمت مناقشته مع البلجيكي جان فان وينكل، المستشار الفني لكرة القدم بالنادي.

ومن المقرر أن يتم تقديم المشروع الجديد كاملا لمجلس الإدارة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر أول المقبل، حيث تتضمن الركائز الأساسية للمشروع الجديد، تطوير لاعبي الفئات السنية المختلفة بالنادي، وكذلك المدربين وجميع العاملين في كرة القدم بالنادي، وإنشاء قسم توظيف جديد مع تقديم المشاريع الفنية المبتكرة.



الأهلي يكشف عن هدفه بعد تعيين زياد في منصب مدير الكرة



وأضاف: "سيكون الهدف الرئيسي من المشروع عودة الأهلي، منافسا شرسا على كافة بطولات كرة القدم السعودية، ليواصل حضوره المشرف في المشهد الرياضي السعودي بما يليق باسمه وتاريخه ومشجعيه".

وحرص مشبب زياد مدير كرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا باللاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الأول، قبيل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم السبت.



وكان محمد الديني نائب رئيس نادي أهلي جدة، أعلن أمس عن استقالته بشكل مفاجئ من منصبه خلال الساعات القليلة الماضية دون الكشف أي أسباب.

رسميًا.. نائب رئيس الأهلي يستقيل من منصبه

وكتب الديني عبر حسابه الشخصي على تويتر "تقدمت باستقالتي من مجلس إدارة النادي الاهلي، وأتمنى التوفيق لإخواني في مجلس الإدارة في الفترة القادمة، واستودعت نادينا الله الذي لا تضيع ودائعه".

وأشارت بعض التقارير الصحفية، أن رحيل عبدالرحمن غريب نجم الفريق إلى نادي النصر السعودي، هو من أحدث الهزات داخل النادي.