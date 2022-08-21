فياريال يسقط أتلتيكو مدريد في داره

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

فاز فريق فياريال الأول لكرة القدم، على مضيفه أتلتيكو مدريد 2-،0 خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، والتي شهدت فوز أتلتيك بلباو على فالنسيا بالنتيجة ذاتها.

وسجل هدفي فياريال يريمي عند الدقيقة 73، وجيرارد مورينو عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد ناهويل مولينا لاعب أتلتيكو مدريد عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فياريال رصيده إلى ست نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على بلد الوليد 3-0، فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند ثلاث نقاط، حصدها من الفوز على خيتافي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

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وفي المباراة الثانية، فاز فريق أتلتيك بلباو على ضيفه فالنسيا، ويدين بلباو بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليكس بيرينجور الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 43.

ورفع بلباو رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل مع ريال مايوركا سلبيا في الجولة الأولى، فيما توقف رصيد فالنسيا عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز على جيرونا 1-0 في الجولة الأولى.