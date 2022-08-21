اخبار الخليج – نائب الأمين العام للتظلمات: المجلس الأعلى للمرأة ساهم في إحداث نقلة نوعية مهمة في المجالات الحقوقية المتصلة بالمرأة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت السيدة غادة حميد حبيب نائب أمين عام التظلمات أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم حفظها الله، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وقد أشادت نائب الأمين العام بما تلقاه المرأة البحرينية من دعم ومساندة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم من خلال رئاستها للمجلس الأعلى للمرأة في كافة ومختلف المجالات، بالإضافة الى ما قدمته سموها من رؤى وتطلعات أسهمت في أن يضطلع المجلس الأعلى للمرأة بدور مؤسسي ريادي هام وبتقديم برامج ومشاريع ومبادرات كان لها أكبر الأثر في تمكين المرأة البحرينية وبلوغها المراتب القيادية الرفيعة.
كما أكدت ما للمجلس من دور كبير في تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها الرائدة وطنياً وعالمياً كشريك جدير ومتكافئ في المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة.
وفي الختام أعربت عن الاعتزاز والفخر بعطاءات المرأة البحرينية في قطاع حقوق الانسان، وما تقدمه من إسهامات في مختلف المواقع في مجالات العمل الحقوقي والقانوني، حيث تعد المرأة شريك محوري في تطوير منظومة العدالة الجنائية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة.
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