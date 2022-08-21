اخبار الخليج – نائب الأمين العام للتظلمات: المجلس الأعلى للمرأة ساهم في إحداث نقلة نوعية مهمة في المجالات الحقوقية المتصلة بالمرأة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت‭ ‬السيدة‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬نائب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬التظلمات‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولى‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

وقد‭ ‬أشادت‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بما‭ ‬تلقاه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رئاستها‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬ومختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬سموها‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يضطلع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بدور‭ ‬مؤسسي‭ ‬ريادي‭ ‬هام‭ ‬وبتقديم‭ ‬برامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أكبر‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وبلوغها‭ ‬المراتب‭ ‬القيادية‭ ‬الرفيعة‭. ‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬ما‭ ‬للمجلس‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬الرائدة‭ ‬وطنياً‭ ‬وعالمياً‭ ‬كشريك‭ ‬جدير‭ ‬ومتكافئ‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬بعطاءات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الحقوقي‭ ‬والقانوني،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬المرأة‭ ‬شريك‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بكافة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬