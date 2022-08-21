اخبار الخليج – المنسق في مكتب رئيس مجلس الوزراء: جهود المرأة البحرينية ضمن مسيرة بناء الوطن لتحقيق رفعته ونمائه محل اعتزاز وفخر

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت‭ ‬السيدة‭ ‬يارا‭ ‬رضا‭ ‬فرج‭ ‬المنسق‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أبلغ‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

ونوهت‭ ‬المنسق‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتلقاه‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬أرسى‭ ‬دعائمها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازاتٍ‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬يعكس‭ ‬الحرص‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغها‭ ‬آفاقًا‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

وأشادت‭ ‬المنسق‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬لتحقيق‭ ‬رفعته‭ ‬ونمائه،‭ ‬وهي‭ ‬جهود‭ ‬مقدرة‭ ‬ومحل‭ ‬اعتزاز‭ ‬وفخر،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬شريكٌ‭ ‬فاعل‭ ‬وأساسي‭ ‬ولها‭ ‬محطات‭ ‬بارزة‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭ ‬أسهمت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭.‬

م‭ ‬خ