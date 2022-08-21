اخبار الخليج – المنسق في مكتب رئيس مجلس الوزراء: جهود المرأة البحرينية ضمن مسيرة بناء الوطن لتحقيق رفعته ونمائه محل اعتزاز وفخر

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت السيدة يارا رضا فرج المنسق في مكتب رئيس مجلس الوزراء أبلغ آيات التهاني وأطيب التبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
ونوهت المنسق في مكتب رئيس مجلس الوزراء بدور المرأة البحرينية في ظل ما تتلقاه من دعمٍ في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتةً إلى أن ما تحقق من إنجازاتٍ للمرأة البحرينية يعكس الحرص الذي يوليه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من أجل بلوغها آفاقًا أوسع في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف المنشودة.
وأشادت المنسق في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل المرأة البحرينية ضمن مسيرة بناء الوطن لتحقيق رفعته ونمائه، وهي جهود مقدرة ومحل اعتزاز وفخر، مؤكدةً أن المرأة شريكٌ فاعل وأساسي ولها محطات بارزة عبر التاريخ أسهمت من خلالها في تحقيق الكثير من المنجزات التي رفعت اسم مملكة البحرين عاليًا في مختلف المحافل.
م خ
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