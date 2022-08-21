اخبار الخليج – القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الوزراء: المرأة البحرينية ساهمت بشكل فاعل في مسيرة التنمية الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت‭ ‬السيدة‭ ‬مي‭ ‬محمد‭ ‬عاشور‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

وأشادت‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬سطرتها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تقدمٍ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭.‬

كما‭ ‬وأكدت‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬حبٍ‭ ‬للتحدي‭ ‬وعشقٍ‭ ‬للإنجاز‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬طوال‭ ‬الإحدى‭ ‬وعشرين‭ ‬سنة‭ ‬الماضية،‭ ‬وستظل‭ ‬بعطائها‭ ‬المستمر‭ ‬شريكًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن‭ ‬وحاضره‭.‬