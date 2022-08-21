اخبار الخليج – القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الوزراء: المرأة البحرينية ساهمت بشكل فاعل في مسيرة التنمية الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت السيدة مي محمد عاشور القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الوزراء أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
وأشادت القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الوزراء بالمنجزات الوطنية التي سطرتها المرأة البحرينية عبر التاريخ في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتةً إلى ما تحقق للمرأة البحرينية من تقدمٍ في كل القطاعات بفضل دعم صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
كما وأكدت القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الوزراء أن المرأة البحرينية بما تمتلكه من حبٍ للتحدي وعشقٍ للإنجاز ساهمت بشكل فاعل في مسيرة التنمية الوطنية طوال الإحدى وعشرين سنة الماضية، وستظل بعطائها المستمر شريكًا بارزًا في صناعة مستقبل الوطن وحاضره.
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