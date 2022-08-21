انطلاق فعاليات التدريب المشترك “هرقل-2” بمشاركة المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
انطلقت فعاليات التدريب المشترك هرقل -2 في جمهورية مصر العربية بمشاركة وحدات من القوات البرية الملكية السعودية؛ وعدد من الدول الشقيقة والصديقة هي : الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، قبرص، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
وأوضح المتحدثُ العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ – في بيان اليوم – أن التدريب الذي يستمر على عدة أيام تضمن إجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.
وأشار المتحدث إلى أن التدريب يأتي استمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري.
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