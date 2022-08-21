إسقاط 91 ألف مركبة مهملة وتالفة عبر منصة أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت منصة “أبشر”، اليوم (الأحد)، عن إسقاط أكثر من 91 ألف مركبة مهملة أو تالفة من خلال خدمة إسقاط المركبات في المنصة.

وأوضحت أن الخدمة التي أتاحتها وزارة الداخلية عبر المنصة، تتيح إسقاط المركبات التالفة أو المهملة للأفراد والمؤسسات، وتشمل أنواع الخصوصي، والنقل العام، والنقل الخاص، وحافلة صغيرة عامة وخاصة، وأجرة، وأشغال عامة، ودراجة.