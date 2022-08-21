الجوازات تجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الجواز السعودي الإلكتروني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أجابت المديرية العامة للجوزات السعودية على أبرز الأسئلة الشائعة حول الجواز السعودي الإلكتروني.

أوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه لإصدار الجواز الإلكتروني في المرحلة الأولى والثانية يتم حجز موعد عن طريق أبشر لمراجعة جوازات المنطقة، منوها أن رسوم إصدار الجواز وتجديد لم تتغير، حيث تتكلف 300 ريال سعودي لمدة 5 سنوات، بينما الـ10 سوات تتكلف 600 ريال.

واستكملت الجوازات توضيح كافة الاستفسارات المتعلقة بشأن الجواز الإلكتروني، مشيرة إلى أن عملية إصدار الجواز السابق مستمرة حتى اكتمال مراحل التدشين، ورصدت في سطور مزايا الجواز الإلكتروني كونه مصمم بأعلى المواصفات الأمنية، ويتناسب مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، يحتوي على شريحة إلكترونية تضم بيانات مشفرة لصاحب الجواز.

كما يتميز الجواز الإلكتروني بكونه يدعم ميزة التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية، وبشأن إمكانية استبدال الجواز السابق بالإلكتروني أوضحت الجوازات أن تلك العملية متاحة شرط سريان الأول،كما أن الجواز الإلكتروني يشمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة ووزارة الخارجية هي المسؤولة عن الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص.

وأشارت إلي أن قرار التوقيع على صفحة الجواز عائد لرغبة حامل الجواز.