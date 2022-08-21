اخبار دوليه – إثيوبيا تعلن استعدادها للملء الرابع.. وخبير يحذر من انهيار سد النهضة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الإثيوبي،‭ ‬أنها‭ ‬تسعي‭ ‬لإتمام‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عامين،‭ ‬نافية‭ ‬وجود‭ ‬تشققات‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬السرج‭.‬

وأوضحت‭ ‬إدارة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الإثيوبي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬إثيوبيا‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تشغيل‭ ‬باقي‭ ‬التوربينات‭ ‬في‭ ‬السد‭ ‬والاستعداد‭ ‬للملء‭ ‬الرابع‭.‬

أتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬السلطات‭ ‬الإثيوبية‭ ‬انتهاء‭ ‬الملء‭ ‬الثالث‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬وتخزين‭ ‬كميات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬وتمرير‭ ‬المياه‭ ‬عبر‭ ‬الممر‭ ‬الأوسط‭ ‬للسد‭.‬

ارتفاع‭ ‬السد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬600‭ ‬متر

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإثيوبي‭ ‬أبي‭ ‬أحمد‭ ‬إن‭ ‬مستوى‭ ‬ارتفاع‭ ‬السد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬600‭ ‬متر،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬سنقوم‭ ‬ببيع‭ ‬الكهرباء‭ ‬لدول‭ ‬الجوار‭ ‬لتحقيق‭ ‬تنمية‭ ‬مشتركة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬كشف‭ ‬الخبير‭ ‬المصري‭ ‬عباس‭ ‬شراقي‭ ‬لـ»العربية‭.‬نت‮»‬‭ ‬أن‭ ‬السد‭ ‬ومن‭ ‬منظور‭ ‬فني‭ ‬بحت‭ ‬وبسعته‭ ‬المبالغ‭ ‬فيها‭ ‬وهي‭ ‬74‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬11‭,‬1‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬الأصلي‭ ‬الذي‭ ‬أعد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1964،‭ ‬بات‭ ‬يشكل‭ ‬خطراً‭ ‬شديداً‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تعرضه‭ ‬للانهيار‭ ‬نتيجة‭ ‬الظروف‭ ‬الجيولوجية‭ ‬غير‭ ‬المستقرة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬وجود‭ ‬الأخدود‭ ‬الإفريقي‭ ‬العظيم،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬قنبلة‭ ‬مائية‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬تأثيرها‭ ‬عن‭ ‬دمار‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬التصريحات‭ ‬الإثيوبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬التخزين‭ ‬الرابع‭ ‬وتشغيل‭ ‬باقي‭ ‬التوربينات‭ ‬يزيد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬تحديا‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وإصرارا‭ ‬مستمرا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الأحادية‭ ‬ضاربة‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬السابقة‭ ‬وإعلان‭ ‬مبادئ‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬2015‭ ‬والبيان‭ ‬الرئاسي‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬2021‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬أسلت‭ ‬خطاباً‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬اعترضت‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬التخزين‭ ‬الثالث،‭ ‬مطالبا‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬الإثيوبية‭ ‬بتوحيد‭ ‬الموقفين‭ ‬المصري‭ ‬والسوداني‭ ‬وإعادة‭ ‬قضية‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭.‬

وكانت‭ ‬آخر‭ ‬صورة‭ ‬فضائية‭ ‬التقطت‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬كميات‭ ‬التخزين‭ ‬الإجمالية‭ ‬والتي‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬وأن‭ ‬التخزين‭ ‬الثالث‭ ‬لوحده‭ ‬بلغ‭ ‬9‭ ‬مليارات‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭.‬

وكشفت‭ ‬الصورة‭ ‬وصول‭ ‬بحيرة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬سد‭ ‬السرج‭ ‬وعدم‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬جسم‭ ‬السد‭ ‬نفسه،‭ ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬عبور‭ ‬المياه‭ ‬أعلى‭ ‬الممر‭ ‬الأوسط‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬التخزين‭ ‬الثالث‭ ‬استمر‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬يوليو‭ ‬وحتى‭ ‬11‭ ‬أغسطس‭ ‬عند‭ ‬منسوب‭ ‬600‭ ‬متر‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬وبكمية‭ ‬مياه‭ ‬بلغت‭ ‬9‭ ‬مليارات‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬وإجمالي‭ ‬تخزين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬بلغ‭ ‬17‭ ‬مليار‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أن‭ ‬التصرف‭ ‬الإثيوبي‭ ‬يعد‭ ‬مخالفة‭ ‬صريحة‭ ‬لاتفاق‭ ‬إعلان‭ ‬المبادئ‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬وانتهاكاً‭ ‬جسيماً‭ ‬لقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬واجبة‭ ‬التطبيق،‭ ‬والتي‭ ‬تلزم‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬،‭ ‬بوصفها‭ ‬دولة‭ ‬المنبع،‭ ‬بعدم‭ ‬الإضرار‭ ‬بحقوق‭ ‬دول‭ ‬المصب‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬قد‭ ‬سعت‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬للتوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬عادل‭ ‬ومنصف‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إثيوبيا‭ ‬أفشلت‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتهاون‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مساس‭ ‬بحقوقها‭ ‬أو‭ ‬أمنها‭ ‬المائي‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬لمقدرات‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭ ‬شريان‭ ‬الحياة‭ ‬الأوحد‭ ‬له‭.‬

وأكدت‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تحتفظ‭ ‬بحقها‭ ‬الشرعي‭ ‬المكفول‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬باتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬وحماية‭ ‬أمنها‭ ‬القومي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إزاء‭ ‬أية‭ ‬أخطار‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬بها‭ ‬مستقبلاً‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأحادية‭ ‬الإثيوبية‭.‬