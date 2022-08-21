يزعم أنه مستشار.. “الصحة” تضبط مخالفاً يمارس الطب البديل بدون ترخيص

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أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط مخالف يمارس مهنة الطب البديل بدون ترخيص. وأوضحت الوزارة أن المخالف كان يمارس الطب البديل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنه مستشار مختص في الرياض. وأكدت أنه تمت إحالة الممارس المخالف إلى النيابة العامة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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