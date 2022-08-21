انطلاق فعاليات التدريب المشترك “هرقل-2” بمشاركة المملكة (صور)

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تشارك وحدات من القوات البرية الملكية السعودية في فعاليات التدريب المشترك هرقل -2 ، الذي انطلق (اليوم (الأحد)، بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتتضمن الدول المشاركة في التدريب المشترك، دول: “الولايات المتحدة، واليونان، وقبرص، والإمارات، والأردن”، حيث أوضح المتحدثُ العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ أن التدريب سيستمر عدة أيام.

وأضاف عبد الحافظ أن التدريب يتضمن إجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.

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Source akhbaar24

