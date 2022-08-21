شاهد.. استشاري موارد بشرية: هذه المهنة ستنتهي قريبا في المملكة

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المناطق ـ متابعات

قال الاستشاري في الموارد البشرية محمد القصير، اليوم الأحد، إن العالم سيفقد نحو 80 مليون وظيفة بعد قرابة 25 سنة من الآن.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “الراصد”، المعروض عبر شاشة الإخبارية، أن من أبرز المهن التي ستنتهي قريبا في المملكة، هي مهنة “المذيع” خصوصا من يقدمون النشرات، وسيحل مكانهم الربوت.

ومع ذلك، أشار “القصير” أن الوظائف الجديدة تصل إلى 100 مليون تقريبا، بحلول عام 2050.



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Source almnatiq

