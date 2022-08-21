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خسر فريق النصر، مساء اليوم الأحد، مباراة ودية أمام نظيره الرائد، بنتيجة 2-1، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق دوري المحترفين.

وسجل هدفي الرائد كل من جوكوفيتش -وزميله تفاريس، بينما جاء هدف النصر الوحيد عن طريق البرازيلي تاليسكا.

ولعب النصر بتشكيل مكون من:

” دافيد أوسبينا، محمد ال فتيل، علي لاجامي، عبدالاله العمري، جيسي كونان، علي الحسن، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، سامي النجعي، محمد مران، فينسنت ابو بكر”.

ويستهل النصر مشواره في دوري المحترفين بمواجهة أمام الوحدة، السبت المقبل 27 أغسطس 2022 بالجولة الأولى من المسابقة.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل انطلاق الدوري.. النصر يخسر أمام الرائد بثنائية وديًا (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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