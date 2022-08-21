“مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية” يناقش عددًا من الموضوعات

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، ناقش خلاله عددًا من الموضوعات، واتخذ التوصيات اللازمة حيال الملفات.

‏‎‏‎واطلّع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض المقدم من وزارة الصحة بشأن آخر المستجدات الصحية في المملكة المرتبطة بجائحة كورونا.

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الاقتصادي والتنموي، والذي تضمن أهم تطورات الاقتصادين الوطني والدولي، وأبرز السيناريوهات والتوقعات المستقبلية.

واستعرض العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال تقرير أداء الأجهزة الحكومية للربع الثاني من العام الجاري، والذي اشتمل على الأداء العام لمؤشرات أداء الأجهزة العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ونتائج مؤشرات الالتزام المسندة على الجهات، والأداء العام لمبادرات رؤية 2030.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة المالية حيال أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام الجاري.



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Source akhbaar24

