︎
.
المناطق_الرياض
أعادت وزارة الحج والعمرة التذكير بخطوات إضافة مرافقين في تطبيق اعتمرنا.
وقالت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، اليوم الأحد: إنه يجب اتباع التالي لإضافة مرافقين في تطبيق اعتمرنا: اختيار نوع التصريح- إضافة مرافق- إكمال بيانات المرافق- إضافة.
خطوات إصدار تصاريح العمرة:
وكانت الحج والعمرة قد استعرضت خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، للقادمين من مختلف دول العالم، وهو من خلال الخطوات التالية:
– التسجيل في اعتمرنا
– تحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب
– اختيار إصدار التصريح
– اختيار أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة “للتوجه للحرمين الشريفين لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر خطوات إضافة مرافقين في تطبيق اعتمرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.