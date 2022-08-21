خطوات إضافة مرافقين في تطبيق اعتمرنا

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المناطق_الرياض

أعادت وزارة الحج والعمرة التذكير بخطوات إضافة مرافقين في تطبيق اعتمرنا.

وقالت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، اليوم الأحد: إنه يجب اتباع التالي لإضافة مرافقين في تطبيق اعتمرنا: اختيار نوع التصريح- إضافة مرافق- إكمال بيانات المرافق- إضافة.

خطوات إصدار تصاريح العمرة:

وكانت الحج والعمرة قد استعرضت خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، للقادمين من مختلف دول العالم، وهو من خلال الخطوات التالية:

– التسجيل في اعتمرنا

– تحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب

– اختيار إصدار التصريح

– اختيار أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة “للتوجه للحرمين الشريفين لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة”.

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Source almnatiq

