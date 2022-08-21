“الدفاع المدني” يدعو لتوخي الحذر من الأمطار الرعدية المؤدية للسيول في هذه المناطق

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخِّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى يوم (الجمعة) المقبل.

وأوضحت أن مناطقَ عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابَ المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والسيول المنقولة، وعن مواقع السدود، وعدم المخاطرة في أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية، داعيًا للالتزام بتعليمات الدفاع المدني.



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Source akhbaar24

