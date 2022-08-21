في حادثة جديدة .. القبض على شخص هدد فتاة عبر أحد مواقع التواصل

قبضت شرطة محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية على مواطن لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي والتلفظ عليها بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وهذه هي الحادثة الثانية من نفس النوع خلال يومين، حيث قبضت شرطة مكة المكرمة أمس على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية.