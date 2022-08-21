حادث ريزا التركية.. خروج 12 سعوديا من المستشفى وبقاء 6

وأشارت السفارة بأنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.
وأشارت السفارة إلى أن عدد المواطنين المصابين في الحادث (18) مواطنا، منهم (6) يرقدون في المستشفى، حيث تتابع السفارة بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، فيما خرج بقية المصابين من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث.
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