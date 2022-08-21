تعليم الرياض تعلن موعد تسلم كتب العام الدراسي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أعلنت إدارة تعليم الرياض، اليوم الأحد، موعد تسليم الكتب الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

وقالت في تغريدة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إنها ستبدأ تسليم الكتب، اعتبارا من غد الاثنين.

وقالت: “تسهيلاً على أبنائنا الطلاب والطالبات ولضمان بداية جادة للعام الدراسي؛ ستبدأ المدارس بتسليم الكتب اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 1444/01/24هـ”.

على جانب آخر استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية جميع متطلبات التجهيز لبداية العام الدراسي 1444 هـ وإتمام عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية واستقبال وتأمين الكتب المدرسية ، من أجل العودة المثالية لأكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة، في ما يقارب ٥٠٠ مدرسة للبنين والبنات.

وبين مدير التعليم عثمان العثمان، أن أعمال الإدارة العامة بدأت منذ وقت مبكر، وفقًا لخطة وزارة التعليم المعتمدة في استعدادات العام الدراسي؛ من خلال اللقاءات التنسيقية بين الإدارات المعنية، وآلية تفعيل الخطط والبرامج الميدانية.