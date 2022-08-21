مانشستر سيتي يخطف تعادلًا قاتلًا من نيوكاسل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تعادلَ فريق مانشستر سيتي، مع مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-3 في المباراة التي أُقيمت بينمهما اليوم على ملعب سانت جيمس بارك ،ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز أهداف نيوكاسل ميجيل ألميرون في الدقيقة 28، وويلسون 39، وتريبييه 54, فيما سجَّل أهداف السيتي اللاعب جوندوجان في الدقيقة 5 وإرلينج هالاند 60 وبرناردو سيلفا 64.
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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 7 نقاط وبفارق نقطتين خلف المتصدر أرسنال ونيوكاسل خامساً برصيد 5 نقاط.
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