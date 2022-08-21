اخبار دوليه – الجيش الأردني يعلن مقتل ضابط سقط من مظلة خلال تدريب عسكري

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الجيش الأردني، الأحد، مقتل ضابط سقط من مظلة أثناء تدريب للقوات الخاصة.
وقال مصدر عسكري في بيان للجيش الأردني، إنه «في الثامنة من صباح اليوم الأحد، استشهد الملازم/1 حذيفة وليد جميل آل خطاب من مرتب قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع إثر تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه بدورة لدى مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة».
تشكل لواء الشيخ محمد بن زايد للتدخل السريع في عام 2014، ليكون بمستوى كتيبة لقوة رد الفعل السريع، قبل أن يتحول إلى لواء من كتائب مختلفة.
في 2018، شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مراسم إطلاق اسم لواء الشيخ محمد بن زايد على لواء التدخل السريع.
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