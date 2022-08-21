اخبار دوليه – الجيش الأردني يعلن مقتل ضابط سقط من مظلة خلال تدريب عسكري

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأردني،‭ ‬الأحد،‭ ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬سقط‭ ‬من‭ ‬مظلة‭ ‬أثناء‭ ‬تدريب‭ ‬للقوات‭ ‬الخاصة‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬الأردني،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬استشهد‭ ‬الملازم‭/‬1‭ ‬حذيفة‭ ‬وليد‭ ‬جميل‭ ‬آل‭ ‬خطاب‭ ‬من‭ ‬مرتب‭ ‬قيادة‭ ‬لواء‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭/ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬إثر‭ ‬تعرضه‭ ‬للسقوط‭ ‬من‭ ‬مظلة‭ ‬أثناء‭ ‬اشتراكه‭ ‬بدورة‭ ‬لدى‭ ‬مدرسة‭ ‬الأمير‭ ‬هاشم‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬للقوات‭ ‬الخاصة‮»‬‭.‬

تشكل‭ ‬لواء‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬للتدخل‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬ليكون‭ ‬بمستوى‭ ‬كتيبة‭ ‬لقوة‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬السريع،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬لواء‭ ‬من‭ ‬كتائب‭ ‬مختلفة‭.‬

في‭ ‬2018،‭ ‬شهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬والعاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني،‭ ‬مراسم‭ ‬إطلاق‭ ‬اسم‭ ‬لواء‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬على‭ ‬لواء‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭.‬