النجم السوري تيم حسن بطلًا ومخرجًا لفيلم «الزير سالم»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬‬استوديوهات‭ ‬‮ ‬MBC‭ ‬الذراع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬لـ‭‬مجموعة‭ ‬‮ ‬MBC‭ ‬عن‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬تيم‭ ‬حسن‭ ‬لإخراج‭ ‬الفيلم‭ ‬السينمائي‭ ‬‮«‬الزير‭ ‬سالم‮»‬‭ ‬ولعب‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬فيه‭.‬

هكذا‭ ‬سيقود‭ ‬تيم‭ ‬حسن‭ ‬فرسان‭ ‬قبيلة‭ ‬تغلب‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬البسوس‭ ‬ضمن‭ ‬أول‭ ‬تجربة‭ ‬إخراجية‭ ‬سينمائية‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬يُنتظر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬تيم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إخراجه‭ ‬للفيلم،‭ ‬دور‭ ‬الفارس‭ ‬والشاعر‭ ‬العربي‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬ربيعة‭ ‬الملقّب‭ ‬بالزير،‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬شخصيات‭ ‬حرب‭ ‬البسوس‭ ‬التي‭ ‬رُوي‭ ‬أنها‭ ‬امتدت‭ ‬زهاء‭ ‬40‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬فجر‭ ‬الإسلام‭.‬

وفيما‭ ‬يتم‭ ‬حالياً‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬السيناريو‭ ‬والحوار‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬كتبه‭ ‬بشار‭ ‬عباس‭ ‬وعالجه‭ ‬درامياً‭ ‬ماهر‭ ‬منصور‭ ‬وطور‭ ‬محتواه‭ ‬أحمد‭ ‬ندى،‭ ‬تتحضّر‭ ‬‮‬استوديوهات‭ ‬‮‬MBC‭ ‬لبدء‭ ‬تصوير‭ ‬العمل‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أوضح‭ ‬النجم‭ ‬تيم‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬الزير‭ ‬سالم‮»‬‭ ‬سيحظى‭ ‬بقدرات‭ ‬إنتاجية‭ ‬كبيرة‭ ‬ومواصفات‭ ‬فنية‭ ‬وتقنية‭ ‬عالية،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬كما‭ ‬هي‭ ‬عادتها،‭ ‬تحرص‭ ‬استوديوهات‭ ‬MBC‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أعمال‭ ‬محلية‭ ‬بمواصفات‭ ‬إنتاجية‭ ‬عالية‭ ‬لتنافس‭ ‬أبرز‭ ‬الأعمال‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬فئتها‭.‬‮»‬‭ ‬واستطرد‭ ‬تيم‭ ‬حسن‭: ‬‮«‬كان‭ ‬المخرج‭ ‬الكبير‭ ‬الأستاذ‭ ‬حاتم‭ ‬علي‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬يتحضّر‭ ‬لهذا‭ ‬الفيلم،‭ ‬فأسند‭ ‬لي‭ ‬دور‭ ‬الزير‭ ‬سالم‭. ‬حينها‭ ‬كتب‭ ‬السيناريست‭ ‬أ‭.‬زياد‭ ‬عدوان‭ ‬مسودة‭ ‬أولية‭ ‬للعمل،‭ ‬لكن‭ ‬رحيل‭ ‬حاتم‭ ‬علي‭ ‬فرض‭ ‬علينا‭ ‬التوقف‭ ‬مؤقتاً،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قُدّر‭ ‬لي‭ ‬لاحقاً‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬المشروع،‭ ‬فبدأنا‭ ‬مجدداً‭ ‬ومازلنا‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التحضيرات‭ ‬قُبيل‭ ‬الإنطلاق‭.‬‮»‬‭ ‬وختم‭ ‬تيم‭ ‬حسن‭: ‬‮«‬أعود‭ ‬الى‭ ‬النمط‭ ‬التاريخي‭ ‬اليوم‭ ‬بعد‭ ‬‮15 ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيلم‭ ‬الزير‭ ‬سالم،‭ ‬والأفلام‭ ‬التاريخية‭ ‬العربية‭ ‬قليلة‭ ‬بل‭ ‬نادرة‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الروائي‭ ‬الطويل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نـروي‭ ‬بتشويق‭ ‬وتجديد‭ ‬سيرة‭ ‬ملحمية‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬سيَرنا‭ ‬العربية‭ ‬الشعبية‭ ‬شهرةً‭ ‬وغنى،‭ ‬وعلى‭ ‬الله‭ ‬الإتكال‭.‬‮»‬