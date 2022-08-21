اخبار دوليه – الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬عودة‭ ‬سفيرها‭ ‬سيف‭ ‬محمد‭ ‬الزعابي‭ ‬إلى‭ ‬إيران،‭ ‬لاستئناف‭ ‬مهام‭ ‬منصبه‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬حسب‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية‭.‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية‭ ‬أنه‭ ‬القرار‭ ‬يأتي‭ ‬‮«‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬سابق‭ ‬بزيادة‭ ‬التمثيل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬إلى‭ ‬رتبة‭ ‬سفير‮»‬‭.‬

في‭ ‬26‭ ‬يوليو‭/ ‬تموز،‭ ‬جرت‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬بين‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬ونظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان،‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يستأنف‭ ‬السفير‭ ‬الإماراتي‭ ‬لدى‭ ‬طهران‭ ‬مهامه‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬حسب‭ ‬البيان‭.‬