اخبار دوليه – الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت دولة الإمارات عودة سفيرها سيف محمد الزعابي إلى إيران، لاستئناف مهام منصبه خلال الأيام المقبلة، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.
وأفاد بيان الخارجية الإماراتية أنه القرار يأتي «تماشيًا مع جهود دولة الإمارات في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكجزء من قرار سابق بزيادة التمثيل الدبلوماسي إلى رتبة سفير».
في 26 يوليو/ تموز، جرت مكالمة هاتفية بين الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تم خلالها الاتفاق على أن يستأنف السفير الإماراتي لدى طهران مهامه خلال الأيام المقبلة، حسب البيان.
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