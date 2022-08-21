محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية على مواطن لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي والتلفظ عليها بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخص لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بالنعيرية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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