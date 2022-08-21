شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسلمت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، شهادة الكفاءة المالية التي تمكنه من تسجيل اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

النصر السعودي يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية

وأعلن نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية بعد أن أتم جميع الالتزامات المالية.

وكتب نادي النصر عبر تويتر: "‏‏بعد سداد كافة الالتزامات المالية دون اعادة جدولة، ‎النصر يتسلّم الكفاءة المالية".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023، يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

بينما يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، عندما يلاقي الوحدة.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كان قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.