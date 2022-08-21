شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُشعل أول شرارة الغضب بين جماهير النصر وعبدالرحمن غريب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أول شرارة الخلافات بين عبدالرحمن غريب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجديد، وجماهير فريقه.



وقام حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمي، بنشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم يتحدث فيه اللاعب الجديد بين صفوف العالمي.



فيفا ينشر حوار قديم يتسبب في أزمة بين غريب وجماهير النصر



وظهر غريب خلال الفيديو، أثناء فترته مع الأهلي، أي أنه حوار قديم، والذي أكد خلاله أن البرازيلي رونالدينيو هو قدوته المفضلة في ملاعب كرة القدم العالمية".

وتابع الوافد الجديد للنصر: "داخل المملكة العربية السعودية، أفضل أسلوب لعب النجم سالم الدوسري لاعب الهلال"، موضحًا أنه اللاعب المفضل بالنسبة له محليًا، إلى جانب الأسطورة خالد مسعد.

وأشارت تقارير، إلى أن تصريحات اللاعب رغم أنها قديمة، إلا أنها أكدت أنه كان يرغب في ارتداء قميص الهلال قبل انتقاله إلى النصر، هذا الصيف.



وأعلن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، أمس التعاقد مع عبدالرحمن غريب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر النادي العالمي صورة تجمع بين مسلي آل معمر رئيس النادي، مع عبدالرحمن غريب لاعب أهلي جدة، أثناء توقيع عقوده بالموسم الجديد.



النصر يعلن ضم عبدالرحمن غريب بشكل نهائي

وكتب النصر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي".

وأضاف النادي: "التوقيع مع غريب، جاء بنظام الانتقال من النادي الأهلي وبعقد يمتد لأربع مواسم، متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧العالمي⁩".

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وينضم غريب إلى صفقات النصر التي أبرمها لتدعيم الفريق تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، وهم كل من: الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو بالميركاتو الصيفي.