شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن كلًا من حمزة الجمل وريكاردو سواريش مدربان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والإسماعيلي التشكيل الرسمي لكل فريق في المباراة التي ستقام اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس الجارى على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق فعاليات مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والإسماعيلي

وجاءت تشكيلة الأهلي الرسمية لمواجهة الإسماعيلي على النسق التالي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبدالمنعم، محمود متولى، محمد أشرف، محمد شرقية

خط الوسط: محمد فخري، ميدو نبيل، زياد طارق

خط الهجوم: لويس ميكيسوني، أحمد سيد غريب

دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن ومحمد محمود ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي وعلي عمرو.

على الجانب الآخر جاءت تشكيلة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمود عبد العاطي دونجا - محمد نصر - عصام صبحي.

خط الوسط: محمد مخلوف - محمد عادل - أحمد مصطفي - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي.

دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وعمرو الحلواني ومحمد بيومي وعمر الوحش وعماد حمدي وحسن ياسين وجان موريل ومحمد عبد السميع ومحمد الشامي.