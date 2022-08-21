تنافس في التخفيضات بالقرطاسيات ومحلات الملابس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد أسواق المكتبات والقرطاسيات والملابس في المدينة المنورة هذه الأيام إقبالا كبيرا من الأسر مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ، لتجهيز الأبناء وتوفير جميع ما يتطلبه اليوم الدراسي بجميع تفاصيله من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية. وأظهرت الجولة توفر وتنوع المعروضات وتناسبها مع متطلبات ورغبات كل فئة عمرية من الطلاب والطالبات من الحقائب والدفاتر والأقلام والتجاليد والممحاة والمبراة والزي المدرسي (الملابس والأحذية والمراييل للطالبات لمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي) وغيرها في ظل تنافس المكتبات والمحال التجارية لتقديم أفضل أسعار مناسبة تكون في متناول الجميع من خلال العروض المختلفة التي وضعتها لجذب الطلاب والطالبات التي حرص أصحابها من وقت مبكر جدا في توفير جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية بجميع الاحتياجات والمتطلبات الدراسية التي تلقى رواجا في حركة الطلب هذه الأيام، وجلب كل ما هو حديث وجديد ومميز ووضع العروض والتخفيضات الشرائية المناسبة والتفنن في تقديمها لتثير اهتمام الطلاب والطالبات التي تتناسب مع فئاتهم العمرية في كل مرحلة من مراحل التعليم. متسوق بإحدى القرطاسيات (مكة) متسوق بإحدى القرطاسيات (مكة)

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