شكرا لقرائتكم خبر الأرصاد: تناقص الليالي الباردة على المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الأيام الدافئة زيادة في المملكة بينما انخفضت الليالي الباردة بشكل مؤثر في عام 2021 مقارنة بالمعدل الطبيعي، وذلك في جميع أنحاء المملكة، إذ لاحظ تقرير أصدره المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المناخية على المملكة لعام 2021، تناقص عدد الليالي الباردة تدريجيا منذ عام 1985.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام، أن التقرير يوفر معلومات مناخية مهمة تساعد الجهات المعنية الأكاديمية والبحثية المتعلقة بالموارد المائية والزراعية والطاقة. وأوضح التقرير أن متوسط درجات الحرارة على المملكة لعام 2021 ارتفع بمقدار درجة مئوية عن المعدل الطبيعي في العقدين الماضيين من 1991-2020 مما يجعلها ثاني أكثر الأعوام دفئًا على المملكة، بينما كان عام 2010 هو أكثر الأعوام حرارة خلال الفترة بأكملها، في حين تم تسجيل رقمين قياسيين جديدين وهما الأعلى لدرجات الحرارة العظمى لمحطتي الرياض مقارنةً بالفترة المرجعية 1985 - 2020 ومحطة الدمام مقارنة بالفترة المرجعية 2000 - 2020 اللتين سجلتا 49.0 درجة مئوية بتاريخ 12/07/2021 و 51.0 درجة مئوية بتاريخ 13 / 08 / 2021 على التوالي.

وسجل التقرير تغيرًا عن المعدل الفصلي لمتوسط درجات الحرارة لفصل الربيع (مارس إلى مايو) 2021 حيث كان 26.6 درجة مئوية بزيادة 1.3 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي مما يجعله أسخن ربيع منذ عام 1985 وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل خلال مارس حيث وصلت 2.7 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي في منطقتي حائل والباحة.

عدد الأيام التي يزيد فيها معدل هطول الأمطار عن 95% وشدة هطول الأمطار كانت قريبة من المعدل الطبيعي.

استمر نشاط ظاهرتي الغبار العالق والأتربة المثارة لعام 2021 على مستوى المملكة دون المستوى الطبيعي باستثناء منطقتي مكة المكرمة وجازان

مدينة جيزان أكثر المدن نشاطا للظواهر الغبارية وبلغت عدد أيام ظاهرتي العوالق الترابية 195 يوما و110 يوما أتربة مثارة.

شهد نشاطا أقل للعواصف الترابية في الأجزاء الشمالية من المملكة، في حين رصدت محطتا وادي الدواسر ونجران في الجنوب مزيدا من نشاط العواصف الترابية.

صنف المؤشر المعياري للهطول عام 2021م جفافا على نطاق زمني أطول بمقدار متوسط إلى شديد في المنطقة الشرقية ويمتد إلى مدينة الرياض.

التقرير عن الحالة المناخية في 2021