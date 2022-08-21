269 وظيفة شاغرة بالقوات البحرية

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ودعت القوات البحرية، الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، التقديم من خلال بوابة التوظيف على موقع وزارة الدفاع على الرابط المخصص خلال الفترة من 1-7 صفر المقبل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن رغبتها في شغل 269 وظيفة للسعوديين عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من: الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، وجازان.ودعت القوات البحرية، الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، التقديم من خلال بوابة التوظيف على موقع وزارة الدفاع على الرابط المخصص خلال الفترة من 1-7 صفر المقبل.

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