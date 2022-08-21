«مسك المهارات» تطلق إبداعات الشباب في كتابة السيناريو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مؤسسة «مسك المهارات « بالشراكة مع هيئة الأفلام برنامج «كتابة السيناريو»، حيث سيزود هذا البرنامج المكثف كتاب السيناريو وصانعي الأفلام الذين يتطلعون إلى أن يكونوا قادة في هذا المجال بجميع الأدوات اللازمة لتطوير سيناريو قصير.

وعلى مدار 12 أسبوعا، سيرشد هذا البرنامج العملي الاستثنائي المشاركين خلال كل خطوة من خطوات عملية الكتابة، وصياغة أفكار قصصهم في نصوص قابلة للإنتاج السينمائي. وتم تصميم هذا البرنامج لكتاب السيناريو وصانعي الأفلام السعوديين الموهوبين والمبدعين الذين يطمحون لكتابة سيناريوهات جذابة ومتابعة مسارهم المهني في السينما.

وسيعتمد البرنامج غالبا على مناقشة نصوص الكتاب بشكل أسبوعي. على مدار 12 أسبوعا، سيطور كل كاتب سيناريو لفيلم روائي قصير. هذا البرنامج انتقائي ويتم قبول 10 أشخاص فقط في كل دفعة

في هذا البرنامج ستشاهد الأفلام القصيرة بعقلية نقدية وستقرأ السيناريوهات لاستكمال تدريبات الكتابة. وعند إكمال الدورة سيكون لدى كل كاتب سيناريو نص قصير جاهز للإنتاج.

وستعقد محاضرات الدورة باللغة العربية، ولكن يتوقع من المشاركين مشاهدة الأفلام وقراءة النصوص باللغتين العربية والإنجليزية. أما الكتابة فلكل مشارك حرية الكتابة بإحدى اللغتين (العربية أو الإنجليزية).

مخرجات البرنامج:







القدرة على توليد أفكار القصة وعرضها.



تجربة كل خطوة في عملية الكتابة (وإعادة الكتابة).



إدارة المناقشات وتقديم ملاحظات صادقة غير ملزمة بالتغيير.



اكتساب فهم لأنواع الأفلام المختلفة.



مجتمع من الكتاب الذين يلتقون باستمرار لمشاركة الملاحظات وتطوير الأعمال السينمائية والتلفزيونية.



النقاط الرئيسة في البرنامج:

مدة البرنامج12 أسبوعا

عبر الإنترنت

جلسات مباشرة (الاثنين والأربعاء، 18:00 - 21:30 بتوقيت المملكة)

اللغة العربية والإنجليزية

فرص تدريبية

فرص تدريبية للمتفوقين عند انتهاء البرنامج

مجتمع

مساحة للنقد الصادق والبناء

مشروع تخرج طبق كل ما تعلمته

معايير التقديم

