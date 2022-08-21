شكرا لقرائتكم خبر 7 مواقع جديدة لوحدات الأحوال المدنية المتنقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 7 موقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة أمس، بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة لمدة 4 أيام وللرجال في مركز قيا، واليوم في مركز أبوراكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وقدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها أمس للرجال والنساء بمنطقة تبوك في ممشى ومتنزه الأمير فهد بن سلطان لمدة أسبوعين، وبمنطقة نجران في محافظة حبونا تقدم الخدمة للنساء لمدة أسبوع وللرجال لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة بمنطقة عسير في فرع وزارة العدل لمدة يومين، وبمنطقة حائل تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في محافظة موقق لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.