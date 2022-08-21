7 مواقع جديدة لوحدات الأحوال المدنية المتنقلة

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وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة أمس، بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة لمدة 4 أيام وللرجال في مركز قيا، واليوم في مركز أبوراكة لمدة يوم واحد لكل منهما.وقدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها أمس للرجال والنساء بمنطقة تبوك في ممشى ومتنزه الأمير فهد بن سلطان لمدة أسبوعين، وبمنطقة نجران في محافظة حبونا تقدم الخدمة للنساء لمدة أسبوع وللرجال لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة بمنطقة عسير في فرع وزارة العدل لمدة يومين، وبمنطقة حائل تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في محافظة موقق لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
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