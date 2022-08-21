شكرا لقرائتكم خبر جناح لـلمشغولات اليدوية موسم عنيزة للتمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة التراث بجناح لـلمشغولات اليدوية «الخوصيات» في موسم عنيزة الدولي للتمور، الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة مع بلدية عنيزة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة، وذلك في حايط حركان مقر الفعاليات المصاحبة للموسم.

وبين عضو اللجنة الإعلامية بموسم عنيزة الدولي للتمور باسم أحمد الدهش، أن الجناح يضم عدداً من الأركان يعرض فيها الحرفيون والحرفيات إنتاجهم من المشغولات اليدوية المرتبطة بالنخيل كالخوصيات وهي الحرفة القديمة التي تعتمد على شجرة النخيل.

وأشارت مشرفة الجناح عفراء محمد العبدي، أن الجناح تضمن مشاركة رائدات الأعمال التي تنوعت منتجاتهم ما بين السفرة، والمراوح اليدوية، والمكانس، والحصير والحقائب بأحجامها والقفة، والسلة، والمهاف والقبعات، والزنابيل، وأوعية حفظ التمر ومنتجات أخرى يصل عددها إلى 30 منتجا، منوهةً أن هذه المهنة تحتاج إلى التدريب والخبرة الكبيرة، إضافةً إلى الدقة والمهارة في استخدام الأيدي وبعض الأدوات البسيطة لتحويل الخوص إلى العديد من أصناف المنتجات الخوصية.

من جانبها قالت المشاركة منيرة إبراهيم الدوسري، أنها تلقت دورات تدريبية على عمل الخوصيات في بيت الحرفيين بسوق المسوكف الشعبي الذي تشرف عليه هيئة التراث واتقنت بعدها فن الخوصيات التراثي وأصبح مصد دخل لها.