جامعة الملك عبد العزيز تنضم للفهرس السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون المكتبات انضمامها لعضوية الفهرس السعودي الموحد «فهارس»، مع مكتبة الملك فهد الوطنية ومثل الجانبين في توقيع الاتفاقية، وكيل عمادة شؤون المكتبات الدكتور ماجد الحارثي، ومدير عام الفهرس السعودي عثمان الأسمري، بحضور نائب الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية سليمان المسعود. وأكد وكيل عمادة شؤون المكتبات بالجامعة أن الفهرس يعد أحد أهم البرامج في تطوير وخدمة المكتبات ومراكز المعلومات السعودية بمختلف أنواعها، إذ يقدم خدماته لكل المستفيدين الأعضاء. من جانبه أوضح نائب أمين عام المكتبة أن انضمام جامعة الملك عبد العزيز يسهم في تنمية نواة قاعدة الفهرس السعودي الموحد بالعديد من العناوين ومصادر المعلومات التي تسهم في دعم الباحثين، وينظر إلى الفهرس السعودي الموحد على أنه عنصر رئيس في برامج البنية التحتية لجميع المكتبات السعودية، وداعم لتحقيق برنامج جودة الحياة في المجتمع، وهو يسهم بشكل خاص في إثراء الجانب العلمي والبحثي والثقافي والاقتصادي للمجتمع السعودي. من جانبه أوضح نائب أمين عام المكتبة أن انضمام جامعة الملك عبد العزيز يسهم في تنمية نواة قاعدة الفهرس السعودي الموحد بالعديد من العناوين ومصادر المعلومات التي تسهم في دعم الباحثين، وينظر إلى الفهرس السعودي الموحد على أنه عنصر رئيس في برامج البنية التحتية لجميع المكتبات السعودية، وداعم لتحقيق برنامج جودة الحياة في المجتمع، وهو يسهم بشكل خاص في إثراء الجانب العلمي والبحثي والثقافي والاقتصادي للمجتمع السعودي.

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