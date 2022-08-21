︎ .

أشاد المدير الفني السابق للوحدة أحمد حسام “ميدو”، بمستوى دوري المحترفين، مؤكدًا أنه الأقوى حاليا في الشرق الأوسط. وقال مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور المصرية:” دوري المحترفين تطور بشكل كبير لأن حقوق البث يتم بيعها بالتساوي بين الأندية المشاركة بالدوري كما تم ربط حقوق البث برخصة الأندية”. وأضاف، أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يحظى بمشاهدة كبيرة ومن كل أنحاء العالم لأنه يملك كافة مقومات النجاح وخاصة أنه أصبح منتجا مميزا يتم بيعه برقم كبير”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يًشيد بدوري المحترفين: الأقوى في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.