سمو محافظ الأحساء يستقبل الشيخ ناصر آل ثاني

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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء بمقر المحافظة، اليوم، الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني.

وأكد سموه أن جذب المستثمرين من خارج المملكة يدل على أن المحافظة تمتلك بنية تحتية جاذبة للاستثمارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية وإيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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Source almnatiq

