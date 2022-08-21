“لجنة الأحياء العشوائية” تشرع غداً في أعمال الإزالة لحي المنتزهات بجدة

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تشرع لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة غدا (الاثنين) في أعمال الإزالة بحي “المنتزهات” حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

وأعلنت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر موقع أمانة جدة الإلكتروني، والتي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.

وأوضحت اللجنة أنه مع بدء الإزالة في حي المنتزهات فإن عدد الأحياء المزالة والجاري إزالتها بلغ 29 حياً من أصل 32، حيث يتبقى 3 أحياء، داعية سكان تلك الأحياء إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة،

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة هي (صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية، ورقم آيبان الحساب البنكي واسم المالك رباعي ورقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، ومخالصات كلٍّ من شركتي الكهرباء، والمياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية).

إضافة إلى صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء – الماء، وصورة فوتوغرافية للمبنى إن وُجدت، وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وُجدت، ورقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية.

يذكر أن اللجنة تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية، ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.



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Source akhbaar24

