مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12554.50 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 67.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12554.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 129 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 324 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سدافكو، والبحر الأحمر، والأهلي ريت 1، والأبحاث والإعلام، وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، وإلعربية، وباتك، والدوائية، وميد غلف للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.32% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والراجحي، وجبل عمر، و الإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وإس تي سي، وسابك، ونقي، وبحر العرب هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 93.85 نقطة ليقفل عند مستوى 21668.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 645 ألف مليون سهم تقاسمتها 4405 صفقات.
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Source almnatiq
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