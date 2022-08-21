إدارة النصر تسعى للتخلص من هذا الثنائي

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كشفت مصادر صحفية، أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر تخطط للتخلص من الثنائي الأجنبي الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف ببيع العقد أو الإعارة، وإحضار بديلين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” كووورة”، أن مشاريبوف يمتلك 3 عروض، اثنين من الإمارات والثالث من مصر، وسيفاضل بينهم لاختيار الأنسب.

وتضاءلت حظوظ مشاريبوق في المشاركة مع النصر بعد استقطاب النجم الدولي الشاب عبد الرحمن غريب في ذات المركز.

وأشارت إلى أن مفاوضات الوصل الإماراتي عادت من جديد مع مارتينيز، حيث أبدى النصر موافقته على دفع جزء من راتب اللاعب البالغ 3.5 مليون دولار، بعد أن كان رافضا في وقت سابق.

وأكدت، أنه في حال رحيل الثنائي مشاريبوف ومارتينيز عن النصر، فإن البديلين سيكونان في مركزي المحور والجناح الأيمن أو رأس حربة.



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Source akhbaar24

