269 وظيفة شاغرة للسعوديين في القوات البحرية

حادث سير لحافلة في ريزا التركية على متنها 23 سائحًا سعوديًا وقع حادث سير لحافلة في «ريزا» التركية على متنها 23 سائحًا سعوديًا، والركاب بينهم أربعة أطفال وتم نقل أربعة أشخاص الى المستشفى، كما... الرياض: معيض الرفدي الرياض: معيض الرفدي 23 محرم 1444 هـ 23 محرم 1444 هـ

تحسين منظومة الإخلاء الجوي علمت «دوت الخليج» أن إدارة الإخلاء الطبي الجوي بصدد الاستعانة ببيت خبرة لتقديم الخدمات الإدارية والاستشارية والفنية والتقنية ودراسة... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 23 محرم 1444 هـ 23 محرم 1444 هـ

مراكز عاجلة لمساندة المستشفيات تسعى وزارة الصحة إلى تخفيف الضغط على الطوارئ في المستشفيات المرجعية من خلال استحداث العمل في المراكز الصحية العاجلة بنظام العمل 24... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 23 محرم 1444 هـ 23 محرم 1444 هـ

المدارس تستقبل الهيئة الإدارية وتختبر طلاب الدور الثاني يباشر، الإثنين، شاغلو الوظائف التعليمية والكادر الإداري بوزارة التعليم من المشرفين التربويين والمشرفات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 22 محرم 1444 هـ 22 محرم 1444 هـ

سيول جازان تقتحم الأحياء وأمطار المدينة تربك السير تواصل هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، مما أدى إلى جريان السيول وتساقط البرد... جازان : عبدالله سهل والمدينة المنورة : سعد الحربي والمدينة المنورة : علي العمري وأبها : دوت الخليج جازان : عبدالله سهل والمدينة المنورة : سعد الحربي والمدينة المنورة : علي العمري وأبها : دوت الخليج 22 محرم 1444 هـ 22 محرم 1444 هـ

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