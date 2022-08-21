269 وظيفة شاغرة للسعوديين في القوات البحرية

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حادث سير لحافلة في ريزا التركية على متنها 23 سائحًا سعوديًا
وقع حادث سير لحافلة في «ريزا» التركية على متنها 23 سائحًا سعوديًا، والركاب بينهم أربعة أطفال وتم نقل أربعة أشخاص الى المستشفى، كما...
تحسين منظومة الإخلاء الجوي
علمت «دوت الخليج» أن إدارة الإخلاء الطبي الجوي بصدد الاستعانة ببيت خبرة لتقديم الخدمات الإدارية والاستشارية والفنية والتقنية ودراسة...
مراكز عاجلة لمساندة المستشفيات
تسعى وزارة الصحة إلى تخفيف الضغط على الطوارئ في المستشفيات المرجعية من خلال استحداث العمل في المراكز الصحية العاجلة بنظام العمل 24...
المدارس تستقبل الهيئة الإدارية وتختبر طلاب الدور الثاني
يباشر، الإثنين، شاغلو الوظائف التعليمية والكادر الإداري بوزارة التعليم من المشرفين التربويين والمشرفات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب...
سيول جازان تقتحم الأحياء وأمطار المدينة تربك السير
تواصل هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، مما أدى إلى جريان السيول وتساقط البرد...
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