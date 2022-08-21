اخبار السعوديه

269 وظيفة شاغرة للسعوديين في القوات البحرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

حادث سير لحافلة في ريزا التركية على متنها 23 سائحًا سعوديًا

وقع حادث سير لحافلة في «ريزا» التركية على متنها 23 سائحًا سعوديًا، والركاب بينهم أربعة أطفال وتم نقل أربعة أشخاص الى المستشفى، كما...

2ec8833ab8.jpgالرياض: معيض الرفدي
589d8e0f9d.jpg23 محرم 1444 هـ

تحسين منظومة الإخلاء الجوي

علمت «دوت الخليج» أن إدارة الإخلاء الطبي الجوي بصدد الاستعانة ببيت خبرة لتقديم الخدمات الإدارية والاستشارية والفنية والتقنية ودراسة...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png23 محرم 1444 هـ

مراكز عاجلة لمساندة المستشفيات

تسعى وزارة الصحة إلى تخفيف الضغط على الطوارئ في المستشفيات المرجعية من خلال استحداث العمل في المراكز الصحية العاجلة بنظام العمل 24...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png23 محرم 1444 هـ

المدارس تستقبل الهيئة الإدارية وتختبر طلاب الدور الثاني

يباشر، الإثنين، شاغلو الوظائف التعليمية والكادر الإداري بوزارة التعليم من المشرفين التربويين والمشرفات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png22 محرم 1444 هـ

سيول جازان تقتحم الأحياء وأمطار المدينة تربك السير

تواصل هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، مما أدى إلى جريان السيول وتساقط البرد...

icon-byline.pngجازان : عبدالله سهل والمدينة المنورة : سعد الحربي والمدينة المنورة : علي العمري وأبها : دوت الخليج
icon-clock.png22 محرم 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر 269 وظيفة شاغرة للسعوديين في القوات البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا