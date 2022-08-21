ارتفاع أرباح “السعودية لتمويل المساكن” 8.3% إلى 63.7 مليون ريال في النصف الأول من العام

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن عن ارتفاع أرباحها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.3% إلى 63.7 مليون ريال سعودي مقارنة بـ58.8 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق 2021.

وقامت الشركة ابتداءً من العام 2022 بتنفيذ خطة توسع استراتيجي في مجال التمويل العقاري مما أسهم في زيادة إجمالي مبيعات التمويل العقاري بنسبة بلغت 25% مقارنة بالربع الثاني للعام 2021، كما شهدت مبيعات التمويل العقاري التجاري نمواً تصاعدياً وبنسبة بلغت 250% في المدة الأخيرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن الأستاذ / بندر بن سعيد الغامدي أن الشركة تعمل على الوصول إلى كافة شرائح العملاء من خلال تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث أنه تم استحداث مميزات ومنتجات جديدة لعملاء الشركة، وسوف تستمر الشركة في التوسع وطرح المزيد من المنتجات والخدمات لضمان استمرار تقديم خيارات مبتكرة وأفضل الحلول التمويلية لتلبية مختلف احتياجات العملاء.” إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة في مجالها وبما يساهم في زيادة عوائدها بوتيرة ثابتة ومتوازنة.

أطلقت مؤخرا “السعودية لتمويل المساكن”، ولأول مرة في المملكة، ميزة “الدفعة الأخيرة” للتمويل العقاري التي تمكن العملاء من تغيير دفعاتهم الشهرية حسب تغير دخلهم رغبة في توفير المزيد من المميزات والحلول التمويلية العقارية للمستفيدين بهدف تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم بكل يسر وسهولة.

وتعد الشركة السعودية لتمويل المساكن أول شركة متخصصة في التمويل العقاري كما تملك أكبر محفظة عقارية مقارنة بشركات التمويل الأخرى. كما تحرص على توفير حلول تمويلية واسعة وخيارات مبتكرة للتمويل العقاري والتي تلبي مختلف احتياجات العملاء في المملكة، وهو ما يمنحهم مزيداً من الفرص للحصول على تمويل عقاري ملائم لاحتياجاتهم.