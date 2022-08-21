بورصة قطر تغلق منخفضة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضاً بمقدار 51.39 نقطة، أي ما نسبته 0.37%، ليصل إلى مستوى 13 ألفاً و967.04 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 224 مليوناً و229 ألفاً و246 سهماً، بقيمة 616 مليوناً و840 ألفاً و329.003 ريالاً، نتيجة تنفيذ 14091 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 779 ملياراً و568 مليوناً و989 ألفاً و956.430 ريالاً، مقارنة بـ781 ملياراً و54 مليوناً و300 ألف و906.900 ريالات.