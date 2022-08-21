“فقيد السخا والدين والعز والطيبه”.. الدكتور ذعار بن نايف بن محيا ينعى والده

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نعى الدكتور ذعار بن نايف بن محيا مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية سابقاً والده الشيخ نايف بن عقاب بن محيا بمرثية رائعة قال فيها: فقدناك لا والله فقدنا بعد شرواك فقيد السخاء والدين والعز والطيبه كأن المكارم والقيم والشيم تنعاك وكأني بحزن الناس مع ربعك عتيبه يا كثر المراكي بس ياقلهم يمناك مصيبة فراقك ماهي بأية مصيبه ياحظ القبور اللي بجنبك على حسناك تباشر على وجود راسك وتدعيبه أخبار قد تهمك تراتيل تسبيحك تهلل على لقياك على روحك الرحمة كثر روحك الهيبة أنا اللي تربي في ظلالك يبي ممشاك يا عزي لقلبي عقب فرقاك والغيبة تعبنا نبي مثلك وباصعبه الأدراك رقينا معك والضلع تتعب مراقيبه رفيق السماحه ما تفكر بها دنياك صعيب المراس وسهلتك عندي صعيبه أنا مؤمن بالله وأنا فقدت دعاك وأنا الصابر الي يقتديك وتماريبه يعزون بك ناسك وأنا أقول يا عزاك على أخر وقار وقيمه ورحمه وشيبه عسى الله يجبرني بعد موتك وفرقاك ويارب ترحيبك بمكثر تراحيبه Advertisements

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