الدكتور الربيعة يلتقي السفير البلجيكي لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة باسكال غريكوار. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها بما يخدم الفئات المحتاجة حول العالم. وأشاد السفير البلجيكي بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز العمل الإنساني وتطوير آلياته في شتى أنحاء العالم. أخبار قد تهمك

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