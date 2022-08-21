سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس جامعة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بمكتبه اليوم ، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني.
واطلع سموه على عرض تضمن نتائج القبول في الجامعة للعام الحالي ، وخططها المستقبلية وبرامجها واستعداداتها لانطلاقة العام الجامعي الجديد ، مثمنًا جهود جامعة جازان في إثراء الوطن بالمخرجات الجامعية الأكاديمية والتعليمية ، والتي تمثل الأدوات الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بسواعد شباب الوطن المؤهل على كافة المستويات.
ونوه باهتمام ودعم القيادة الرشيدة للتعليم بشقيه العالي والعام ، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم بالمملكة.
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