غرفة جدة ترسخ تجربة العميل ورحلة المستخدم مع إطلاق منصتها الرقمية الرئيسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت غرفة جدة منصتها الرقمية على موقعها الإلكتروني الرئيسي، ترسيخاً لتجربة العميل ورحلة المستخدم، وخدمة مجتمع الأعمال، وتقديم مختلف خدماتها النوعية لأكثر من 160 ألف مشترك في موقع واحدٍ يربط عدة جهات في منظومة متكاملة تسهل على العميل تنقله وانتقاء الخدمة التي يرغبها ويحصل عليها على مدى الـ 24 ساعة ومن أي مكان .

ويأتي إطلاق المنصة ضمن مشروع التحول الرقمي والاستفادة من المعلومات والخدمات التي تقدمها الغرفة عبر منصاتها المختلفة في منصة واحدة تدعم الأجهزة الذكية وتراعي أفضل الممارسات، وملاءمة أحدث منصات الأعمال في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مراعاة هذه المنصة للرؤية البصرية الممتعة التي تنقل الخدمات الإلكترونية للغرفة نقلة نوعية على مستوى الخدمة والعميل المقدمة إليه .

ويتماشى إطلاق المنصة مع ما تسعى إليه الدولة في تفعيل التقنية والمشاريع الرقمية في مختلف مناحي الحياة وفق رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، إضافة لكونها داعماً لنجاح التحول الرقمي كمفهوم يستثمر في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، بالاستفادة من التطور التقني الكبير لخدمة المشتركين بشكل أسرع وأفضل .

وتكمن تجربة العميل ورحلة المستخدم في المنصة الرقمية عبر توظيف أحدث التقنيات بمقاييس جودة مرتفعة وتحقيق قيمة مضافة لقطاعات الأعمال، بمراعاة أفضل الممارسات من أجل تطوير الخدمات الرقمية وبناء قواعد البيانات، مع إيمان الغرفة بأن هذا التحول الرقمي هو لكسب رضا عملائها والارتقاء بخدماتهم، وذلك بالاستفادة من التطور التقني الحاصل بشكل أسرع وأفضل .