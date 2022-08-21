شكرا لقرائتكم خبر عن ادارة نادي بيراميدز تحرم نجم الفريق من الإنضمام للأهلي المصري رغم توقيعه! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية أن النجم المصري إبراهيم عادل جناح نادي بيراميدز قام بالتوقيع الرسمي على عقود إنضمامه للأهلي المصري، وعلمت إدارة الفريق بتوقيع اللاعب، مما جعلها تتأخذ قرار بإيقاف اللاعب لنهاية الموسم الجاري.

وأعربت إدارة نادي بيراميدز عن إستيائها من حصول الفريق الأحمر على توقيع اللاعب دون الرجوع إلى إدارة الفريق والدخول بشكل مباشر بين مسئولي الفريقين من أجل حسم الصفقة، فى حين أن اللاعب لم يحترم تعاقده مع النادي.



موقف إدارة نادي بيراميدز من بيع اللاعب

وأكدت بعض المصادر من داخل نادي بيراميدز أن الفريق لن يمانع فى رحيل اللاعب، بعد تصميمه الكبير على الرحيل خلال الفترة الحالية، ولكن بشرط أن يستفيد مسئولي الفريق مادياًّ من اللاعب بشكل كبير، مما يسمح لهم بتعويض رحيله بصفقة سوبر.

ورصدت إدارة بيراميدز مبلغ 5 مليون دولار من أجل بيع اللاعب للنادي الأهلي المصري، الأمر الذي يراه مسئولي الأهلي مبالغ فيع بشدة، مقارنة بأسعار اللاعبين المصريين داخل الدوري المصري، مما يصعب من إتمام الصفقة بهذا الشكل.



كيف يخطط الأهلي لخطف اللاعب فى الصيف!

وينوي مسئولي الفريق الأحمر تقديم عرض يقارب من 3 مليون دولار من أجل حسم التعاقد مع اللاعب فى الصيف الحالي، وقد تصل إلى 3.5 مليون دولار حال رفض نادي بيراميدز، مستندة فى ذلك إلى رغبة اللاعب القوية فى إرتداء القميص الأحمر.