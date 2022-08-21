شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعب زكريا الوردي يكشف مفاجأة كبيرة قبل إنضمامه للزمالك! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إقترب مسئولي نادي الزمالك المصري من حسم التعاقد مع لاعب وسط الرجاء السابق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وكشف وكيل أعمال اللاعب أن النادي الأهلي القاهري دخل فى مفاوضات معه من أجل ضم اللاعب بالفعل خلال الأيام الماضية.

وأوضح وكيل أعمال اللاعب أن اللاعب أحترم إتفاقه مع الزمالك المصري وحسم قراره باللعب بتشيرت الفريق الأبيض، رافضًا عرض النادي الأهلي لضمه فى الصيف الحالي، بعدما علم مسئولي الأحمر أن اللاعب ليس على ذمة الرجاء المغربي فى الوقت الحالي.



اللاعب يصل القاهرة من أجل التوقيع الرسمي

وانتشرت صور للاعب مؤخرًا بتواجده فى مطار القاهرة مساء يوم الخميس الماضي، تمهيدًا لإنتقال اللاعب للفارس الأبيض بداية من الموسم الجديد، حيث أنه من المقرر أن ينتقل اللاعب للزمالك المصري بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وفى سياق متصل، أكد مسئولي نادي الزمالك أن المفاوضات من أجل ضم اللاعب، لم تأخذ وقتًا طويلًا بعد أن رحب اللاعب بشدة بإرتداء القميص الأبيض خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن اللاعب يري أن فرص مشاركته ستكون قوية فى ظل بحث مسئولي الأبيض عن لاعب وسط.



ما الأسباب التي دفعت الزمالك لضم اللاعب!؟

ويظن مسئولي الفريق الأبيض أن اللاعب سيكون أفضل بديل لنجمه المصري طارق حامد، والذي رحل عن الفريق فى الفترة الماضية إلى اتحاد جدة السعودي، إضافة إلى أن اللاعب يمتلك نزعة هجومية، الشئ الذي يفتقده الزمالك فى لاعبه أشرف روقا.